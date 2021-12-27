Экс-голкипер «Адмирала» Налимов подписал контракт с «Металлургом»
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Голкипер Иван Налимов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщает твиттер-аккаунт клуба.
Отмечается, что соглашение рассчитано сроком до конца текущего сезона.
В конце декабря Налимов расторг контракт с «Адмиралом». В текущем сезоне он принял участие в 10 встречах за клуб из Владивостоке, ни в одной из которых не одержал победы. Он пропустил 28 шайб, его коэффициент надёжности составил 3.50. В среднем за матч он отражал 89,1% бросков.
Ранее 27-летний голкипер выступал за СКА, «Сибирь», «Салават Юлаев», «Куньлунь», «Авангард», ХК «Сочи» и рижское «Динамо».
«Металлург» в настоящий момент занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 66 очков после 43 проведённых матчей.
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