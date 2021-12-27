Б. Миронов: пропущенную шайбу от «Торпедо» охарактеризую фразой «Чёрт побери»

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:1).



«Жёсткая игра кость в кость, в которой нам кровь из носу нужна была победа. Поздравляю наших болельщиков с победой, но она уже в истории, готовимся к следующему матчу. Пропущенную шайбу могу охарактеризовать одной фразой: «Чёрт побери». Иными словами – несчастный случай. Оскар Данск умеет играть и умел играть. Но у нас нет деления на первого и второго номера вратарей. Будет продолжаться ротация.



Не соглашусь, что сегодня нам победу принесли Иван Дроздов и Дмитрий Кугрышев. У нас команда. 22 человека вышли, бились и выиграли этот матч. Сегодня связкой Кугрышев-Дроздов доволен, но завтра может быть иначе. Мы стараемся найти оптимальные сочетания звеньев. Видим, что где-то возникает игровая химия. Как будем использовать Владимира Галузина, решим, когда он присоединится к команде», — цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.