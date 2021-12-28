Василий Пономарёв едва не забросил шедевральную шайбу в матче со Швейцарией на МЧМ-2022

В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит второй матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швейцарии. Идёт 3-й период, счёт 3:1 в пользу россиян.

В одном из игровых эпизодов 19-летний нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв, имеющий опыт выступлений в КХЛ за московский «Спартак», едва не стал автором шедевральной заброшенной шайбой. Он попытался исполнить элегантный броском из-под ноги, приняв шайбу спиной к воротам.

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В текущем регулярном чемпионате КХЛ Пономарёв принял участие в 14 матчах за «Спартак», в которых набрал 2 (1+1) очка, заработав показатель полезности «+4». В 2020 году Василий был выбран на драфте НХЛ во 2-м раунде под общим 53-м номером клубом «Каролина Харрикейнз»