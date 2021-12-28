Злодеев: Мичков — прирождённый снайпер, но в сборной России забивать может не только он

Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Злодеев, признанный лучшим игроком матча со Швейцарией (4:2) на МЧМ-2022, подвёл итоги победной встречи и прокомментировал свой первый гол на турнире.

«Выигрывать всегда приятно. Сегодня мы, в отличие от вчерашнего матча, навязали с первого периода свой хоккей сопернику, навязали активный прессинг. Забить первый гол на турнире здорово, но главное, что команда выиграла.

Мой гол? Зашёл в зону, хотел забить в ближний сначала, не попал, шайба ушла за ворота, там выиграл борьбу и забил со второй попытки. Больше нечего добавить.

У нас в команде каждый может забить, не только Мичков. Он, конечно, прирождённый снайпер, но и другие ребята могут принести результат. Да, здорово, что сегодня в состав вернулся Дидковский. Мы давно играем вместе с Ваней, получаем удовольствие от процесса», — передаёт слова Злодеева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.