Светлов: истинный потенциал сборной России на МЧМ обозначит игра в новогоднюю ночь с США

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов подвёл итоги первых двух матчей сборной России на молодёжном чемпионате мира 2022 года.



«Безусловно, по уровню хоккея выделялся стартовый поединок Россия — Швеция, пока это был лучший матч чемпионата. У нашей команды имелись шансы победить шведов, но нахватали удалений и пропустили лёгкие голы. В эмоциональном плане это было тяжёлое поражение.



На подготовку к швейцарцам оставалось менее суток, но функционально сопернику мы не уступили, усталость проявилась только в третьем периоде. Судя по всему, на сборе в Новогорске был сделан хороший задел. Это позитивный сигнал — на таких краткосрочных турнирах физическая подготовка решает многое.



За счет чего не испытали проблем в матче с Швейцарией? Соперник уступил не столько в катании, сколько в индивидуальном и командном мастерстве. Тройка Хуснутдинова и Мичкова получила большую нагрузку в матче против Швеции, поэтому со швейцарцами немного ушла в тень. Но знамя подхватили тройки Панкова, Пономарёва и Зинченко. Для командного сплочения — отличный вариант, когда все звенья набирают ход и способны сделать результат.



Сыграны пока лишь два тура, рано делать выводы. Например, не совсем понятна истинная сила сборной Швеции. С одной стороны там собраны очень взрослые по своей игре и талантливые хоккеисты. С другой — в условиях быстрого агрессивного хоккея, который в эпизодах предлагала российская молодёжь, шведы терялись.



Если сборная Швеции всё-таки явный фаворит турнира, то, получается, хорошие шансы есть и у нашей команды. Но первые выводы можно будет сделать только после встречи россиян и шведов с канадцами и американцами. В новогоднюю ночь как раз играем со сборной США, этот матч обозначит истинный потенциал российской команды. С нетерпением его жду.



Сборные США в последние годы привозят команды, которые играют в быстрый и системный хоккей. Тогда как канадцы строят свою игру скорее от звёзд.



Меня удивило, что обе сборные тоже не без проблем начали чемпионат. Чехи сыграли с Канадой практически на равных, как и словаки — с американцами. Это говорит о том, что нас ждёт конкурентный и непредсказуемый турнир.



Многое будет зависеть от „сетки“. Например, канадцы за счет агрессии и движения способны задавить шведов, тогда как сборной России по стилю, наоборот, более удобны североамериканцы, а не шведы или финны. С нетерпением жду ближайших матчей россиян и шведов с американцами. После этих игр картина чемпионата станет более понятной», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.