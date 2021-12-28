Вайсфельд: переход Морозова в «Сочи» поможет игроку, он поборется за место в сборной
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Известный хоккейный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд высказался об обмене нападающего Ивана Морозова из санкт-петербургского СКА в ХК «Сочи».
«Обмен Морозова из СКА в «Сочи» выглядит абсолютно логичным. Нет никакого смысла держать игрока, кандидата в сборную России, в клубе ВХЛ. В «Сочи» он будет иметь постоянную игровую практику, проводить на льду гораздо больше времени, чем было в СКА.
Что касается армейцев, видимо, были какие-то причины, в силу которых они решили расстаться с игроком, но самое главное — этот переход пойдёт на пользу самому игроку и, возможно, он ещё поборется за место в сборной России», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
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