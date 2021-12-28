Морозов: я вырос в Петербурге как игрок — за это спасибо СКА, Ротенбергу и Брагину

Нападающий ХК «Сочи» Иван Морозов прокомментировал свой переход из санкт-петербургского СКА, а также оценил шансы оказаться в сборной России.



«Обмен воспринял нормально, это хоккей, нужно двигаться дальше. Есть большое желание играть в КХЛ, показывать себя, попадать в сборную – всё это никуда не делось, так что буду работать теперь уже в „Сочи“. У клуба свои задачи, хочется приносить максимальную пользу и помогать их решать.



В СКА были и есть все условия для развития, в меня поверили и дали шанс вырасти, заиграть на уровне КХЛ, заработать вызов в сборную. Получил в Петербурге очень многое и вырос как игрок. За это спасибо СКА и лично Роману Борисовичу Ротенбергу и Валерию Николаевичу Брагину. Болельщикам тоже огромное спасибо за поддержку! В Петербурге было здорово, есть что вспомнить. Наверное, где-то я сам не оправдал то доверие, которое было. Но это стимул работать дальше.



Загадывать не стану, попаду ли в сборную на следующие турниры. На чемпионате мира в Риге у меня была ошибка в овертайме матча с Канадой, но главное – извлекать уроки и работать по максимуму, чтобы такого больше не случалось. Любой вызов в сборную важен, это шанс доказать, что тебе не зря доверяют. Буду двигаться дальше, а дальше уже дело тренеров оценивать мою игру», — цитируют Морозова «РИА Новости Спорт».

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