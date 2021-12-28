Главный тренер «Питтсбурга» оценил возможность перевода Малкина на фланг нападения

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал возможность перевода российского нападающего Евгения Малкина на фланг нападения.



«При мне мы порой выпускали Джино на этой позиции. Но Джино не будет постоянно играть на фланге. Мы считаем, что он должен работать в центре. Он и Сид вот уже в течение долгого времени представляют собой самое опасное сочетание первого и второго центра в лиге. Это даёт нам определённое преимущество», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.



Напомним, ранее Малкин провёл первую тренировку с полным контактом. 4 июня он перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливается.



После 30 сыгранных матчей в текущем сезоне «Питтсбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 баллов.