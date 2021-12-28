Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард ЦСКА Гуськов удалён до конца матча за удар между ног игрока московского «Динамо»

Форвард ЦСКА Гуськов удалён до конца матча за удар между ног игрока московского «Динамо»
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА встречается с московским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации. Счёт к началу третьего периода — 2:1 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 32-й минуте нападающий армейцев Матвей Гуськов получил пятиминутное удаление и удаление до конца матча. Форвард ЦСКА ударил соперника клюшкой в между ног.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021