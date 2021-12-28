Форвард ЦСКА Гуськов удалён до конца матча за удар между ног игрока московского «Динамо»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА встречается с московским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации. Счёт к началу третьего периода — 2:1 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 32-й минуте нападающий армейцев Матвей Гуськов получил пятиминутное удаление и удаление до конца матча. Форвард ЦСКА ударил соперника клюшкой в между ног.

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