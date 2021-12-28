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«Трактор» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»

«Трактор» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2021, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Точицкий (Завгородний) – 00:55' (5x5)   1:1 Капустин (Пулккинен, Кулик) – 06:13' (5x5)   1:2 Пулккинен (Ткачёв, Седлак) – 17:51' (5x4)   1:3 Гика (Бэйлен, Пулккинен) – 19:54' (5x3)   2:3 Глотов (Александров, Феоктистов) – 36:34' (5x4)   2:4 Стась (Исаев, Капустин) – 49:11' (5x5)

На 1-й минуте Никита Точицкий с передачи Дмитрия Завгороднего вывел сочинцев вперёд. На 7-й минуте Кирилл Капустин сравнял счёт. На 18-й минуте Теэму Пулккинен реализовал большинство. За шесть секунд до конца периода Томаш Гика увеличил преимущество челябинцев. На 37-й минуте Василий Глотов отыграл один гол. На 50-й минуте Андрей Стась забросил шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Балашихе сыграет с «Авангардом». «Сочи» дома встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 30 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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