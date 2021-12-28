«Трактор» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

На 1-й минуте Никита Точицкий с передачи Дмитрия Завгороднего вывел сочинцев вперёд. На 7-й минуте Кирилл Капустин сравнял счёт. На 18-й минуте Теэму Пулккинен реализовал большинство. За шесть секунд до конца периода Томаш Гика увеличил преимущество челябинцев. На 37-й минуте Василий Глотов отыграл один гол. На 50-й минуте Андрей Стась забросил шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Балашихе сыграет с «Авангардом». «Сочи» дома встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 30 декабря.