Издание Daily Faceoff рассказало о самочувствии игроков сборной США после выявления COVID

Издание Daily Faceoff прокомментировало состояние игроков сборной США после присуждения технического поражения в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.

«Источник в сборной США сообщил, что все в команде чувствуют себя замечательно, то есть не испытывают симптомов. Все игроки вакцинированы, это было обязательным условием для въезда в Канаду», — говорится в сообщении.

Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 отменён, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.



Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.