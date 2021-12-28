Издание Daily Faceoff рассказало о самочувствии игроков сборной США после выявления COVID

Издание Daily Faceoff прокомментировало состояние игроков сборной США после присуждения технического поражения в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.
«Источник в сборной США сообщил, что все в команде чувствуют себя замечательно, то есть не испытывают симптомов. Все игроки вакцинированы, это было обязательным условием для въезда в Канаду», — говорится в сообщении.
Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 отменён, сообщается на официальном сайте ИИХФ.
Сборной США присуждено техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.
Ранее сообщалось, что матч будет именно перенесён, несмотря на плотное расписание турнира. В настоящее время рассматриваются варианты изменения расписания матчей.
- 28 декабря 2021
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