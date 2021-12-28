Канадский журналист: ох, внезапно МЧМ висит на волоске?

Канадский журналист Терри Джонс на своей странице в «Твиттере» прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.
«Ох… Внезапно МЧМ висит на волоске? Сегодня состоится только один матч — Канада — Австрия. Если бы его проводили на катке на вашем заднем дворе, вы бы захотели задёрнуть занавески.
Предположим гипотетически, что это не вспышка эпидемии, тогда техническое поражение в матче со Швейцарией может привести к тому, что действующие чемпионы закончат групповую стадию с одной победой и тремя поражениями. Значит, они могут попасть на лидера другой группы (Канаду?) в четвертьфинале. Швейцария же может оказаться в четвертьфинале, не выиграв ни одного матча. На МЧМ было запланировано 25 матчей, пока сыграли восемь.
А представьте, что это случилось бы в утро матча за золото?» — говорится в сообщении.
- 28 декабря 2021
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