Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Календарь оставшихся матчей на МЧМ-2022 в группе сборной России

Календарь оставшихся матчей на МЧМ-2022 в группе сборной России
Комментарии

Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2022 года отменён. Сборной США присудили техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

Календарь МЧМ-2022

Турнирное положение в группе B выглядит следующим образом: 1. Швеция (2 матча — 6 очков); 2. Россия (2 — 3); 3. Швейцария (2 — 3); 4. США (2 — 3); 5. Словакия (2 — 0).

Календарь оставшихся матчей в группе B:

30 декабря.
00:30. Словакия U20 — Россия U20;
05:30. Швеция U20 — США U20.

31 декабря.
03:00. Словакия U20 — Швейцария U20.

1 января.
00:30. Швейцария U20 — Швеция U20.
05:30. США U20 — Россия U20.

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.

Новость по теме
Как проблемы американцев на МЧМ-2022 отразятся на сборной России? Все возможные расклады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021