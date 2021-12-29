Календарь оставшихся матчей на МЧМ-2022 в группе сборной России

Матч между молодёжными сборными США и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2022 года отменён. Сборной США присудили техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.
Турнирное положение в группе B выглядит следующим образом: 1. Швеция (2 матча — 6 очков); 2. Россия (2 — 3); 3. Швейцария (2 — 3); 4. США (2 — 3); 5. Словакия (2 — 0).
Календарь оставшихся матчей в группе B:
30 декабря.
00:30. Словакия U20 — Россия U20;
05:30. Швеция U20 — США U20.
31 декабря.
03:00. Словакия U20 — Швейцария U20.
1 января.
00:30. Швейцария U20 — Швеция U20.
05:30. США U20 — Россия U20.
Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.
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