Капризов о «Зимней классике»: в России я уже играл на большой арене, у меня был такой опыт

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о предстоящем матче «Зимней классики» — 2022 с «Сент-Луис Блюз».
«В России я уже играл на большой арене, у меня был такой опыт. И в составе сборной играл, и в составе ЦСКА против СКА в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе. Тоже дело было зимой и тоже было холодно, что-то около -20 градусов. В принципе, мне понравилось. Хотя, конечно, когда очень холодно, то уже немного неприятно. Но я считаю, что это классное событие как для болельщиков, так и для клуба и самих хоккеистов. Думаю, все круто и весело проведут время… Мне нравится играть на открытом воздухе. Даже сейчас, когда был перерыв, вместе с ребятами воспользовались такой возможностью», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.
Матч состоится в Миннеаполисе 2 января, начало — в 03:00 мск.
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