«Ребята – молодцы, играли по заданию». Гатиятулин — о матче с «Сочи»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями после матча Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (4:2).



«Понимали, что предстоит непростой матч – соперник играет активно. Таким матч и получился. На первых минутах сразу навязали борьбу, пропустили гол, но смогли перестроиться и отвести игру от своих ворот, создавали моменты, реализовали их. В принципе, ребята – молодцы, играли по заданию. Нас поддерживали болельщики, спасибо им, для нас всегда эта поддержка важна», – цитирует Гатиятулина официальный сайт «Сочи».

На 1-й минуте Никита Точицкий с передачи Дмитрия Завгороднего вывел сочинцев вперёд. На 7-й минуте Кирилл Капустин сравнял счёт. На 18-й минуте Теэму Пулккинен реализовал большинство. За шесть секунд до конца периода Томаш Гика увеличил преимущество челябинцев. На 37-й минуте Василий Глотов отыграл один гол. На 50-й минуте Андрей Стась забросил шайбу.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Балашихе сыграет с «Авангардом». «Сочи» дома встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 30 декабря.