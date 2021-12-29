Хедман сравнялся с Кучеровым в списке лучших бомбардиров в истории «Тампы»

На стадионе «Амали-Арена» в городе Тампа (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в овертайме одержали хозяева.
Защитник «Тампы» Виктор Хедман отдал две результативные передачи. Таким образом, 31-летний швед теперь имеет в своём активе 551 (121+430) очко в 847 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Хедман вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампы». Теперь он делит эту позицию с российским форвардом Никитой Кучеровым, на счету которого 551 (222+329) очко в 518 матчах.
Отметим, что лучший бомбардир «Тампы» в регулярных чемпионатах — Мартин Сан-Луи, у которого 953 очка.
Напомним, из-за травмы нижней части тела, из-за которой Кучеров выбыл ещё в середине 16 октября, в текущем сезоне россиянин принял участие лишь в трёх матчах, набрал 4 (1+3) очка. У Хедмана в этом сезоне 31 матч и 33 (7+26) очка.
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