«Тампа» ушла от поражения на последних секундах основного времени и победила в овертайме

На стадионе «Амали-Арена» в городе Тампа (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в овертайме одержали хозяева.

«Монреаль» открыл счёт на 11-й минуте первого периода усилиями Лукаса Вейдемо. Уже на 12-й минуте хозяева смогли сравнять – отличился Брейден Пойнт. Ещё через несколько секунд Пойнт сделал дубль и вывел свою команду вперёд.

В начале второго игрового отрезка Рафаэль Арве-Пинар забросил вторую шайбу гостей. На 29-й минуте «Лайтнинг» вновь повели в счёте, гол на счету Росса Колтона.

В третьем периоде Кейл Клаг из «Канадиенс» сделал счёт 3:3, а через несколько минут его одноклубник Дэвид Савар забросил четвёртую шайбу канадской команды. «Тампа» ушла от поражения за 20 секунд до конца основного времени – забил Кори Перри.

В овертайме победу хозяевам принёс Ондржей Палат.