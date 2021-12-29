«Тампа» ушла от поражения на последних секундах основного времени и победила в овертайме

На стадионе «Амали-Арена» в городе Тампа (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в овертайме одержали хозяева.
«Монреаль» открыл счёт на 11-й минуте первого периода усилиями Лукаса Вейдемо. Уже на 12-й минуте хозяева смогли сравнять – отличился Брейден Пойнт. Ещё через несколько секунд Пойнт сделал дубль и вывел свою команду вперёд.
В начале второго игрового отрезка Рафаэль Арве-Пинар забросил вторую шайбу гостей. На 29-й минуте «Лайтнинг» вновь повели в счёте, гол на счету Росса Колтона.
В третьем периоде Кейл Клаг из «Канадиенс» сделал счёт 3:3, а через несколько минут его одноклубник Дэвид Савар забросил четвёртую шайбу канадской команды. «Тампа» ушла от поражения за 20 секунд до конца основного времени – забил Кори Перри.
В овертайме победу хозяевам принёс Ондржей Палат.
- 29 декабря 2021
-
05:53
-
05:35
-
05:18
-
03:51
-
03:22
-
01:43
-
01:24
-
00:40
-
00:37
-
00:27
-
00:18
-
00:18
-
00:00
- 28 декабря 2021
-
23:35
-
23:18
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:22
-
22:02
-
22:00
-
21:48
-
21:43
-
21:25
-
21:18
-
21:07
-
20:46
-
20:26
-
19:40
-
19:15
-
18:58