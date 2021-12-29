Копитар обошёл Гретцки по количеству ассистов в истории «Лос-Анджелеса»

На стадионе «Стэйплс-центр» в городе Лос-Анджелес (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу одержали гости со счётом 6:3.

Нападающий «королей» Анже Копитар отдал результативную передачу. Таким образом, теперь на счету 34-летнего словенского форварда 673 ассиста за карьеру в составе «Кингз». Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», по этому показателю Копитар вышел на 2-е место в истории «Лос-Анджелеса». Словенский нападающий обошёл легендарного канадца Уэйна Гретцки (672 ассиста).



Отметим, что лучшим ассистентом в истории «Лос-Анджелеса» остаётся Марсель Дионн, на счету которого 757 передач.