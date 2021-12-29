Копитар обошёл Гретцки по количеству ассистов в истории «Лос-Анджелеса»
Поделиться
На стадионе «Стэйплс-центр» в городе Лос-Анджелес (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу одержали гости со счётом 6:3.
Нападающий «королей» Анже Копитар отдал результативную передачу. Таким образом, теперь на счету 34-летнего словенского форварда 673 ассиста за карьеру в составе «Кингз». Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», по этому показателю Копитар вышел на 2-е место в истории «Лос-Анджелеса». Словенский нападающий обошёл легендарного канадца Уэйна Гретцки (672 ассиста).
Отметим, что лучшим ассистентом в истории «Лос-Анджелеса» остаётся Марсель Дионн, на счету которого 757 передач.
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
10:34
-
10:16
-
10:00
-
09:47
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:17
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
08:00
-
07:49
-
07:15
-
06:46
-
05:53
-
05:35
-
05:18
-
03:51
-
03:22
-
01:43
-
01:24
-
00:40
-
00:37
-
00:27
-
00:18
-
00:18
-
00:00
- 28 декабря 2021
-
23:35
-
23:18
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:43
-
22:35
Партнерский контент