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Главный тренер молодёжной сборной Швеции отреагировал на возможную отмену матча с США

Главный тренер молодёжной сборной Швеции отреагировал на возможную отмену матча с США
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Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен поделился мыслями по поводу возможной отмены встречи с США.

«Сейчас мы нацелены на матч, спекулировать нет смысла. Тренируемся как обычно и ждём чётких сообщений.

Мы стараемся не терять концентрацию в отношении своих планов. У нас будет тот же распорядок, который мы установили ранее. Вчера у нас был день отдыха, и мы пытались не думать о матче. Сегодня будем готовиться к США, а затем проведём матч со Словакией. Будем усердно готовиться к встречам», — приводит слова Монтена Expressen.

Матч между Швецией и США запланирован на ночь с 29 на 30 декабря. Старт — в 05:30 по московскому времени.

Турнирная таблица МЧМ-2022

Напомним, ранее встреча между молодёжными сборными США и Швейцарии на МЧМ-2022 была отменена. Сборной США присудили техническое поражение со счётом 1:0 из-за двух заболевших игроков.

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