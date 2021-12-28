Daily Faceoff: есть опасения, что США не смогут сыграть со Швецией на МЧМ-2022

Издание Daily Faceoff прокомментировало присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.
«Есть опасения, что США не смогут сыграть и со Швецией, в этом случае им также засчитают техническое поражение. Следующая после этой игра должна состояться 31 декабря (1 января мск) с Россией.
Два игрока США сдали положительный тест, в федеральных правилах Канады по карантину указано, что они должны провести в изоляции 10 дней. Те, кто сдал положительный тест, вероятно, пропустят остаток турнира.
Перед стартом турнира один швейцарский игрок сдал положительный тест, после чего игру Швейцарии с Чехией отменили, а команду посадили на карантин с 23 по 25 декабря. Этим игроком был Симон Кнак, он не попал в заявку на турнир, потому что должен отсидеть 10 дней на карантине.
До старта турнира был положительный тест и в сборной Австрии, вся команда изолировалась на два дня, пока не получила разрешение выйти с карантина. Основываясь на этом прецеденте, сборную США могут не выпустить с изоляции к матчу со Швецией. Однако во время самого турнира всё может быть иначе», — говорится в сообщении.
- 28 декабря 2021
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