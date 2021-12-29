Главный тренер молодёжной сборной Словакии поделился ожиданиями от матча с Россией на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной Словакии Иван Фенеш прокомментировал итоги матча МЧМ-2022 со Швецией (0:3), а также поделился ожиданиями от встречи с Россией.
«Я горжусь ребятами за то, что они показали на льду. Им удалось навязать борьбу Швеции с их лучшими игроками, звёздами. Этот матч стал битвой против вратаря соперника. Я верю, что мы забьём в нужный момент — когда нам это нужно. Мы знаем, что нам нужно продолжать играть, у ребят есть опыт. Такие силовые матчи приносят хороший опыт. Мы сняли вратаря раньше, потому что хотели что-то сделать с ходом матча, у нас не получилось забить при игре «пять на пять». Мы хотели внести некоторые изменения, наконец забить. Конечно, у нас мало очков, но мы доказали, что можем играть против лучших команд — таких, как Швеция. У нас были броски, были хорошие моменты. Может быть, просто не хватило хладнокровия в конце.
С нашей стороны игра была отличной, но нам нужно сыграть ещё лучше против России. Может быть, в их ворота залетит «мусорный» гол, и это изменит ход матча и турнира в нашу пользу. Нам нужно забыть о Швеции и подготовиться к россиянам на все 100%», — приводит слова Фенеша официальный сайт федерации хоккея Словакии.
- 29 декабря 2021
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