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Россия может вылететь с МЧМ из-за «технаря» американцев, если проиграет Словакии и США

Россия может вылететь с МЧМ из-за «технаря» американцев, если проиграет Словакии и США
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Международная федерация хоккея засчитала сборной США техническое поражение со счётом 0:1 в матче МЧМ-2022 со Швейцарией, который должен был пройти сегодня ночью, из-за двух положительных тестов в команде на COVID.

Сейчас положение в группе В выглядит так:

Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9:3
Россия — 3 (2), 7:8
Швейцария — 3 (2), 3:4
США — 3 (2), 3:3
Словакия — 0 (2), 2:6

Оставшиеся матчи:

30 декабря — Словакия — Россия, Швеция — США;
31 декабря — Словакия — Швейцария;
1 января — Швейцария — Швеция, США — Россия.

Из-за «победы» Швейцарии для нашей сборной есть негативное последствие. Если команда Сергея Зубова вдруг проиграет Словакии в основное время, то в случае если швейцарцы наберут в матче со словаками очки, российской молодёжке нельзя будет уступать американцам — иначе она вообще вылетит с МЧМ. До ситуации с COVID у действующих чемпионов мира расклады были иные: место в плей-офф сборной России было практически обеспечено.

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Сборной США присуждено техническое поражение в матче со Швейцарией на МЧМ-2022 из-за COVID
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