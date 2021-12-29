Кожевников: одно дело — Боб Хартли, за которым ресурс и поддержка, другое — Билл Питерс

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Автомобилиста» в текущем сезоне.

«Главное событие: большая шестёрка Восточной конференции превратилась в пятёрку. Магнитогорск, Казань, Уфа, Челябинск и с некоторыми оговорками Омск сохранили свои позиции. А вот Екатеринбург безнадёжно выпал. Идёт вне плей-офф — на девятом месте конференции, с серией из пяти поражений. Для клуба с таким бюджетом и таким составом — провал.



Не раз говорил о том, что „Автомобилист“ допустил грубую ошибку, сделав ставку на Билла Питерса. Одно дело — Боб Хартли, за которым ресурс и поддержка, другое — Питерс, которому пришлось в одиночку знакомиться со страной и пытаться выплыть. Сразу было видно, что он не готов к таким экстремальным условиям — и выбрал политику отбывания номера и спокойного зарабатывания денег. Почему Екатеринбург полтора года это терпел — загадка.



На его месте Николай Заварухин? Да, но с Заварухиным „Автомобилист“ сделал уже философскую ошибку. На мой взгляд, если убирают главного тренера, то нельзя на его место назначать бывших помощников. Хотим мы того или нет, но они тоже несут часть ответственности за результат. И для команды никогда не будет встряской, когда на место уволенного тренера ставят его помощника, что мы и увидели по „Автомобилисту“, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.