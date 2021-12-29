Тамбиев: игра «Адмирала» в большинстве, особенно игра лидеров – заставляет желать лучшего

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).
«Первый период был одним из лучших в исполнении «Адмирала» при моей работе. Только так надо играть все три периода. Соперник мастеровитый, инициатива перешла к нему, а мы начали застревать в своей зоне, ошибаться. Два ненужных гола пропустили, необязательных.
В третьем периоде ребята хотели сравнять, это было видно. Но игра в большинстве, особенно игра лидеров – заставляет желать лучшего. Мы доверяем одним и тем же. Большинство – это исполнительское мастерство, на тренировках совсем другая динамика, нежели на игре.
Позитивный момент – понравилась наша игра в меньшинстве. Но лидеры, сильные игроки должны переламывать ход матча. Без таких людей сложно. Видимо, нужно переключить доверие на других хоккеистов, давать им больше игрового времени. У нас опять забивают защитники, хотя это должны делать нападающие.
У ребят будет два дня отдыха, какая им ещё нужна перезагрузка? Игра сама по себе не появится, её нарабатывать нужно. Отлёживая бока, ничего не добьёшься, нужно много работать. У нас много негативных моментов, которые хотелось бы убрать», – цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.
- 29 декабря 2021
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