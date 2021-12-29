СКА обыграл «Адмирал» во второй раз в сезоне
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Хамидуллин (Макаренко, Кестнер) – 17:42' (5x5) 1:1 Пыленков (Воробьёв, Робинсон) – 25:51' (5x5) 1:2 Кузьменко – 33:15' (5x5) 1:3 Тимкин (Галимов) – 53:47' (5x5)
На 18-й минуте Динар Хамидуллин вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Павел Макаренко и Джош Кестнер. На 26-й минуте Даниил Пыленков восстановил равенство, ассисты оформили Михаил Воробьёв и Мэт Робинсон. На 34-й минуте Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. На 54-й минуте Евгений Тимкин забил третий гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 3 января во Владивостоке сыграет с «Амуром». СКА 4 января в Мытищах встретится с «Куньлунем». Оба матча пройдут 26 декабря.
Комментарии
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