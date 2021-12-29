Умер Валерий Фоменков – единственный 4-кратный чемпион страны в составе «Спартака»

29 декабря в возрасте 83 лет, после продолжительной болезни не стало Валерия Ивановича Фоменкова – легендарного нападающего «Спартака», игравшего за красно-белых с 1960 по 1970 годы, сообщает фоициальный сайт красно-белых.

Валерий Фоменков – единственный четырёхкратный чемпион страны в составе «Спартака» – трижды как игрок (1962, 1967, 1969) и один раз в качестве тренера красно-белых (1976).

Также Фоменков выиграл с командой три «серебра» (1965, 1966, 1968) и две «бронзы» (1963, 1964) – а всего в чемпионатах страны провёл 480 матчей, забив 141 гол.

После завершения игровой карьеры Валерий Иванович с 1970 по 1977 годы работал в тренерском штабе «Спартака», а в начале 2000-х работал с молодёжной командой красно-белых.