Умер Валерий Фоменков – единственный 4-кратный чемпион страны в составе «Спартака»
Поделиться
29 декабря в возрасте 83 лет, после продолжительной болезни не стало Валерия Ивановича Фоменкова – легендарного нападающего «Спартака», игравшего за красно-белых с 1960 по 1970 годы, сообщает фоициальный сайт красно-белых.
Валерий Фоменков – единственный четырёхкратный чемпион страны в составе «Спартака» – трижды как игрок (1962, 1967, 1969) и один раз в качестве тренера красно-белых (1976).
Также Фоменков выиграл с командой три «серебра» (1965, 1966, 1968) и две «бронзы» (1963, 1964) – а всего в чемпионатах страны провёл 480 матчей, забив 141 гол.
После завершения игровой карьеры Валерий Иванович с 1970 по 1977 годы работал в тренерском штабе «Спартака», а в начале 2000-х работал с молодёжной командой красно-белых.
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
18:00
-
17:58
-
17:44
-
17:28
-
17:02
-
16:43
-
16:25
-
16:00
-
15:42
-
15:29
-
15:07
-
14:44
-
14:19
-
14:00
-
13:41
-
13:22
-
13:17
-
13:16
-
12:57
-
12:22
-
12:00
-
11:47
-
11:33
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:16
-
10:00
-
09:47
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:17
-
09:00
-
08:30
Партнерский контент