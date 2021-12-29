Стало известно, при каких условиях может состояться матч США – Швеция на МЧМ-2022

Молодёжная сборная США может сыграть со сборной Швеции на МЧМ-2022, если получит отрицательные тесты на коронавирус не позднее, чем за четыре часа о игры.

«Пока нет официальных сообщений от кого-либо, но, неофициально говоря, похоже, что могут быть некоторые относительно обнадеживающие новости на фронте тестирования молодёжной сборной США на МЧМ. За исключением двух игроков, которые изначально сдали положительные тесты, остальные – отрицательные.

Если это действительно так, то есть шанс, что США смогут сыграть со Швецией. Это будет зависеть от результатов теста, сданного сегодня утром. Если какой-либо игрок сдаёт отрицательный тест в течение 24 часов, ему разрешено играть. Положительный результат исключит этого игрока и его соседа по комнате из игры.

Два игрока с положительными результатами сдали повторный положительный тест, это означает, они находятся в ковид-протоколе и фактически выбывают из турнира.

Сегодняшние командные тесты были проведены очень рано, в формате экспресс-теста. Результаты должны быть доступны не позднее, чем через 4 часа до матча. Таким образом, игроки будут готовиться к игре в гостинице и выйдут из номеров, как только получат отрицательный результат теста», – написал хоккейный инсайдер Боб Маккензи.

Напомним, что встреча США и Швеции запланирована на 30 декабря в 5:30 мск.