Глава ИИХФ прокомментировал техническое поражение сборной США на МЧМ-2022 из-за COVID

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.

«Конечно, мы этого не ожидали, если говорить об отмене матча между США и Швейцарией. Но вы можете видеть, что происходит по всему миру. Команды приезжают в Альберту с середины декабря, после того как омикрон начал широко распространяться.



Даже если у нас есть «пузырь», с этим вирусом очень сложно бороться. Мы надеялись, что сможем провести турнир без отмены или переноса матчей. Но нужно понимать, что арену и отель нельзя полностью закрыть от внешнего мира, и этот вирус очень быстро распространяется от одного человека к другому», — приводит слова Тардифа The Hochey News со ссылкой на подкаст Ray & Dregs.