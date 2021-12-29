«Ак Барс» забросил «Автомобилисту» пять шайб и нанёс шестое поражение подряд

Сегодня, 29 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (3:0, 0:0, 2:1).
На 4-й минуте Артём Галимов открыл счёт в матче, на 14-й Михаил Глухов увеличил преимущество казанцев после паса Марка Барберио, на 16-й Илья Сафонов забросил третью шайбу «Ак Барса», ему ассистировал Артём Лукоянов.
Во втором периоде команды не забросили, а в третьем обе забили. На 53-й минуте отличился Марк Барберио после передач Даниса Зарипова и Артёма Лукоянова, на 54-й Галимов оформил дубль, его ассистенты Никита Дыняк и Стивен Кэмпфер.
Единственную шайбу хозяева забросили в меньшинстве усилиями Павла Куликова с передач Якова Рылова и Ильи Овчинникова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 29 декабря 2021
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