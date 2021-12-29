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«Ак Барс» забросил «Автомобилисту» пять шайб и нанёс шестое поражение подряд

«Ак Барс» забросил «Автомобилисту» пять шайб и нанёс шестое поражение подряд
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Сегодня, 29 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (3:0, 0:0, 2:1).

На 4-й минуте Артём Галимов открыл счёт в матче, на 14-й Михаил Глухов увеличил преимущество казанцев после паса Марка Барберио, на 16-й Илья Сафонов забросил третью шайбу «Ак Барса», ему ассистировал Артём Лукоянов.

Во втором периоде команды не забросили, а в третьем обе забили. На 53-й минуте отличился Марк Барберио после передач Даниса Зарипова и Артёма Лукоянова, на 54-й Галимов оформил дубль, его ассистенты Никита Дыняк и Стивен Кэмпфер.

Единственную шайбу хозяева забросили в меньшинстве усилиями Павла Куликова с передач Якова Рылова и Ильи Овчинникова.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов – 03:18' (5x5)   0:2 Глухов (Барберио) – 13:08' (5x5)   0:3 Сафонов (Лукоянов) – 15:18' (5x5)   0:4 Барберио (Зарипов, Лукоянов) – 52:39' (5x5)   0:5 Галимов (Дыняк, Кэмпфер) – 53:42' (5x5)   1:5 Куликов (Рылов, Овчинников) – 58:29' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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