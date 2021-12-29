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«Спартак» одержал седьмую победу в последних восьми матчах

«Спартак» одержал седьмую победу в последних восьми матчах
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Сегодня, 29 декабря, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

На 3-й минуте Данила Квартальнов открыл счёт в матче после паса Вячеслава Солодухина, на 6-й минуте Илья Баранов увеличил преимущество красно-белых, на 36-й Александр Никишин забил третий гол московской команды. Ему ассистировали Александр Хохлачёв и Тим Хед.

На 41-й минуте Егор Коршков отыграл одну шайбу хозяев с передач Александра Елесина и Дениса Баранцева, на 46-й Максим Осипов отыграл ещё одну шайбу. Последнюю шайбу «Спартак» забросил в пустые ворота, отличился Александр Хохлачёв.

Эта победа стала для спартаковцев седьмой в последних восьми матчах.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Квартальнов (Солодухин) – 02:24' (5x5)   0:2 Баранов – 05:13' (5x5)   0:3 Никишин (Хохлачёв, Хед) – 35:54' (5x5)   1:3 Коршков (Елесин, Баранцев) – 40:40' (5x5)   2:3 Осипов – 45:39' (5x5)   2:4 Хохлачёв (Лехтеря, Широков) – 59:34' (en)
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