«Спартак» одержал седьмую победу в последних восьми матчах

Сегодня, 29 декабря, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).



На 3-й минуте Данила Квартальнов открыл счёт в матче после паса Вячеслава Солодухина, на 6-й минуте Илья Баранов увеличил преимущество красно-белых, на 36-й Александр Никишин забил третий гол московской команды. Ему ассистировали Александр Хохлачёв и Тим Хед.



На 41-й минуте Егор Коршков отыграл одну шайбу хозяев с передач Александра Елесина и Дениса Баранцева, на 46-й Максим Осипов отыграл ещё одну шайбу. Последнюю шайбу «Спартак» забросил в пустые ворота, отличился Александр Хохлачёв.



Эта победа стала для спартаковцев седьмой в последних восьми матчах.