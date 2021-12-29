Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов ответил на вопрос, нужно ли отменять МЧМ из-за коронавируса

Фетисов ответил на вопрос, нужно ли отменять МЧМ из-за коронавируса
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, нужно ли отменять молодёжный чемпионат мира 2022 года из-за коронавируса.

«Что касается отмены МЧМ, даже не знаю. На мой взгляд, спортивная составляющая уже не является главной. С команды снимают очки, хотя она даже не выходила на лёд из-за болезни. Всё это странно. Надеюсь, организаторы придут к какому-то решению», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что сборной России присудили техническое поражение в матче со Словакией из-за положительного теста на коронавирус. Была информация, что его сдал нападающий Матвей Мичков, на счету которого три заброшенные шайбы в двух матчах.

Новость по теме
Фетисов отреагировал на техническое поражение сборной России на МЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021