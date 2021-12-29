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Фетисов отреагировал на техническое поражение сборной России на МЧМ

Фетисов отреагировал на техническое поражение сборной России на МЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на техническое поражение молодёжной сборной России в игре со Словакией на молодёжном чемпионате мира 2022 года.

«Такие вещи, как заболевания, организаторы МЧМ должны были предусмотреть. Для меня в этой ситуации странно следующее: например, команду лишают победы лишь после подтверждённого допинга у троих человек. Не знаю, почему на МЧМ всё происходит именно таким образом… Может быть, чтобы была дисциплина», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что положительный тест в составе российской команды сдал нападающий Матвей Мичков, на счету которого три заброшенные шайбы в двух матчах.

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