Фетисов отреагировал на техническое поражение сборной России на МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на техническое поражение молодёжной сборной России в игре со Словакией на молодёжном чемпионате мира 2022 года.

«Такие вещи, как заболевания, организаторы МЧМ должны были предусмотреть. Для меня в этой ситуации странно следующее: например, команду лишают победы лишь после подтверждённого допинга у троих человек. Не знаю, почему на МЧМ всё происходит именно таким образом… Может быть, чтобы была дисциплина», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что положительный тест в составе российской команды сдал нападающий Матвей Мичков, на счету которого три заброшенные шайбы в двух матчах.