В ФХР подтвердили техническое поражение сборной России в матче со Словакией

Федераций хоккея России подтвердила техническое поражение сборной России в матче с командой Словакии на молодёжном чемпионате мира 2022 года по хоккею из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды. Встреча должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск, сообщает «Спорт-Экспресс».



Была информация, что положительный тест на коронавирус сдал форвард Матвей Мичков.

Напомним, что сегодня, 29 декабря, матч молодёжного чемпионата мира 2022 года между сборными Финляндии и Чехии, старт которого был запланирован на 29 декабря в 22:00, был отменён из-за положительного теста на коронавирус в составе чешской сборной.



До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).