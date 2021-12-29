Источник: сборной России засчитали техническое поражение в игре со Словакией на МЧМ-2022

Встреча сборных России и Словакии на молодёжном чемпионате мира по хоккею отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сообщают «РИА Новости». Встреча должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.



По информации источника, сборной России присудили техническое поражение.

Напомним, что сегодня, 29 декабря, матч молодёжного чемпионата мира 2022 года между сборными Финляндии и Чехии, старт которого был запланирован на 29 декабря в 22:00, был отменён из-за положительного теста на коронавирус в составе чешской сборной.



До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).