Канадский журналист – об отсутствии пузыря на МЧМ: безответственный и неразумный шаг ИИХФ

Канадский журналист Тони Феррари прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить молодёжный чемпионат мира – 2022.

«ИИХФ приняла решение об отмене МЧМ, и тот факт, что они решили не организовывать пузырь, как в прошлом году.

Безответственный, неразумный и небрежный. В последнее время ИИХФ выглядит ещё более жалко по сравнению с обычным состоянием», – написал Феррари в «Твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что молодёжный чемпионат мира был отменён.

ФХР подтвердила техническое поражение сборной России во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.



Сегодня, 29 декабря, также отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.



До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).