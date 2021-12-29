Петерс – об отсутствии «пузыря» на МЧМ: в отеле с игроками сборных запланирована свадьба
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Американский журналист Крис Петерс в «Твиттере» рассказал об отсутствии «пузыря» на молодёжном чемпионате мира – 2022.
«Официальные лица команд заявили, что их игроки очень осторожны, остаются в своих комнатах, соблюдают все протоколы, но это все еще продолжается. Мне сказали, что в отеле США и Швеции запланирован свадебный прием. Что еще они могут сделать?», – написал Питерс в «Твиттере».
«Один сотрудник европейской команды в том же отеле, что и США, называет существующие ковид-протоколы и отсутствие изоляции от сообщества «смешными», говоря, что они вступили в контакт с гостями свадьбы», – отреагировал на твит журналист Кори Продман.
Напомним, ИИХФ отменила молодёжный чемпионат мира 2022 года из-за коронавируса.
Новость по темеМолодёжный чемпионат мира по хоккею – 2022 отменён
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