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Депутат Свищёв: организаторов МЧМ надо наказать! Россия бы такого не допустила

Депутат Свищёв: организаторов МЧМ надо наказать! Россия бы такого не допустила
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на отмену молодёжного чемпионата мира – 2022.

«Это не трагедия, но очень плохая новость для всего спорта. Готовятся делегации, спортсмены, родители. Это крайняя мера, которую никто не хотел. Наверное, организаторы всё взвесили, когда принимали такое решение.

Но вся ответственность на них. Организаторы должны были всё предусмотреть, упереться на опыт прошлогоднего чемпионата мира. Чистые зоны, меры по контролю, пузыри. Зараза пошла от игрока к игроку.

Это чистейший промах организаторов. Китайцы вот на Олимпиада всё четко придумали. А в Канаде расслабились. Это их промах. Организаторов надо наказать! Если бы Россия проводила сейчас этот турнир, такого бы не было. Мы бы не допустили. Главное, чтобы по возвращению ребята наши получили квалифицированную помощь», – сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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