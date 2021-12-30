Президент ИИХФ объяснил решение отменить МЧМ-2022

Президент ИИХФ Люк Тардиф объяснил решение об отмене МЧМ-2022.

«Вместе с командами мы пришли на этот турнир с полной уверенностью в ковид-протоколах, установленных ИИХФ, Оргкомитетом, Департаментом здравоохранения канадской провинции Альберты, Службой здравоохранения Альберты и Агентством общественного здравоохранения Канады.

Продолжающееся распространение COVID-19 и штампа омикрон вынудило нас скорректировать наши протоколы почти сразу по прибытии, чтобы попытаться опередить любое потенциальное распространение. Это включало ежедневное тестирование и требование коллективного карантина при подтверждении положительных случаев.



Мы обязаны командам-участникам сделать всё возможное, чтобы создать условия, необходимые для проведения этого турнира. К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нам нужно уделить время и сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персоналы команд домой», – цитирует Тардифа официальный сайт ИИХФ.