Президент ИИХФ объяснил решение отменить МЧМ-2022

Президент ИИХФ Люк Тардиф объяснил решение об отмене МЧМ-2022.
«Вместе с командами мы пришли на этот турнир с полной уверенностью в ковид-протоколах, установленных ИИХФ, Оргкомитетом, Департаментом здравоохранения канадской провинции Альберты, Службой здравоохранения Альберты и Агентством общественного здравоохранения Канады.
Продолжающееся распространение COVID-19 и штампа омикрон вынудило нас скорректировать наши протоколы почти сразу по прибытии, чтобы попытаться опередить любое потенциальное распространение. Это включало ежедневное тестирование и требование коллективного карантина при подтверждении положительных случаев.
Мы обязаны командам-участникам сделать всё возможное, чтобы создать условия, необходимые для проведения этого турнира. К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нам нужно уделить время и сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персоналы команд домой», – цитирует Тардифа официальный сайт ИИХФ.
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