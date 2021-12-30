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Быков дал совет хоккеистам сборной России после отмены МЧМ

Быков дал совет хоккеистам сборной России после отмены МЧМ
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков дал совет хоккеистам молодёжной сборной России после отмены МЧМ-2022.

«Ребятам не стоит сникать. Вершин, которые нужно покорить, ещё много. Будут другие турниры и чемпионаты: как со сборной, так и и на клубном уровне. Жаль, конечно. Мы все переживаем и сожалеем вместе с ними. Но повторюсь: здоровье всегда на первом месте», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Международная федерация хоккея официально объявила об отмене молодёжного чемпионата мира 2022 года.

Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года должен пройти с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске. На данный момент строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Строительство арены в Омске планируется закончить осенью 2022 года. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».

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