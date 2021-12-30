Быков дал совет хоккеистам сборной России после отмены МЧМ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков дал совет хоккеистам молодёжной сборной России после отмены МЧМ-2022.
«Ребятам не стоит сникать. Вершин, которые нужно покорить, ещё много. Будут другие турниры и чемпионаты: как со сборной, так и и на клубном уровне. Жаль, конечно. Мы все переживаем и сожалеем вместе с ними. Но повторюсь: здоровье всегда на первом месте», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, Международная федерация хоккея официально объявила об отмене молодёжного чемпионата мира 2022 года.
Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года должен пройти с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске. На данный момент строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Строительство арены в Омске планируется закончить осенью 2022 года. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».
- 30 декабря 2021
-
01:39
-
01:32
-
01:25
-
01:23
-
01:19
-
01:16
-
01:11
-
01:08
-
01:02
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:53
-
00:50
-
00:45
-
00:38
-
00:36
-
00:29
-
00:28
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:03
- 29 декабря 2021
-
23:59
-
23:48
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:16
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
22:56
-
22:48
-
22:37