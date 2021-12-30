«Мы уже заигрались в этот ковид». Брызгалов – об отмене МЧМ в Канаде

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов дал комментарий по поводу отмены молодёжного чемпионата мира в Канаде.



«Вы меня огорошили, это ужасно. Я очень сильно расстроился – весь год ждёшь МЧМ, и потом раз, и всё. Представляю, что чувствуют ребята. А те, кто сдали положительный тест, им теперь нельзя домой лететь, как быть-то?



Мы уже заигрались в этот ковид. Я бы понял, если бы ребята лежали с температурой, это бы вызывало обеспокоенность», — сказал Брызгалов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, сегодня, 29 декабря, ФХР подтвердила техническое поражение сборной России во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была начаться завтра, 30 декабря, в 00:30 мск.



Также 29 декабря отменили игру Финляндии и Чехии, старт которой был запланирован на 22:00 мск 29 декабря. Причиной стал положительный тест на коронавирус в составе чешской сборной.



До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).