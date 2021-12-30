Мухамадуллин: не в наших руках менять правила. Все примут случившееся как есть

Защитник молодёжной сборной России Шакир Мухамадуллин выразил мнение об отмене молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде.

«Все мы профессионалы, все должны относиться к таким вещам правильно. Понятно, какая ситуация в мире. Это обидно, но не в наших руках менять правила и кого-то предостерегать. Все профессионалы, все к этому с пониманием отнесутся и примут это, как есть. У нас в плане стояла сдача ПЦР, потом мы должны готовиться к игре, у нас есть своя игра, к которой мы должны готовиться, все мысли всегда были только об этом», — передаёт слова Мухамадуллина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, 30 декабря, в 00:30 мск.