Главный тренер молодёжной сборной России прокомментировал отмену МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов выразил мнение об отмене молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде во время проведения группового этапа турнира.
«Трудно подобрать слова. Естественно, ребята и мы все, вся команда — разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание — и потом получили новости, сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира.
Всех ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, за работу. Они многим пожертвовали, чтобы оказаться на своём месте сейчас. Пообщались с ними по Zoom, тренерский штаб поблагодарил их за усилия и выразил сочувствие», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.
- 30 декабря 2021
-
01:49
-
01:39
-
01:32
-
01:25
-
01:23
-
01:19
-
01:16
-
01:11
-
01:08
-
01:02
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:53
-
00:50
-
00:45
-
00:38
-
00:36
-
00:29
-
00:28
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:03
- 29 декабря 2021
-
23:59
-
23:48
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:16
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
22:56
-
22:48