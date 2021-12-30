Главный тренер молодёжной сборной России прокомментировал отмену МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов выразил мнение об отмене молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде во время проведения группового этапа турнира.

«Трудно подобрать слова. Естественно, ребята и мы все, вся команда — разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание — и потом получили новости, сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира.

Всех ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, за работу. Они многим пожертвовали, чтобы оказаться на своём месте сейчас. Пообщались с ними по Zoom, тренерский штаб поблагодарил их за усилия и выразил сочувствие», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.