Знарок – об отменённом МЧМ: сборная России была в полном порядке и была заряжена на победу

Тренер молодёжной сборной России Олег Знарок высказался об отмене молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде во время проведения группового этапа.

«Очень обидно, что так произошло. Нам обидно, всей команде обидно. Мы готовились к турниру, мы были в полном порядке, были заряжены на победу. Но получилось так, как получилось. Организаторы решили завершить турнир досрочно. Не знаю, что сейчас будем делать. Нам пока никто ничего не говорит», — приводит слова Знарка «РИА Новости Спорт».

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, 30 декабря, в 00:30 мск.