«Мы проиграли битву, но не войну». Первый вице-президент ИИХФ Бржиза – об отмене МЧМ

57-летний чешский функционер Петр Бржиза, занимающий должность первого вице-президента ИИХФ, ярко высказался об отмене молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде во время проведения группового этапа соревнований.

«Мы проиграли битву, но не проиграем войну», — цитирует Бржизу журналист Джаред Бук в «Твиттере».

Напомним ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. Игра должна была состояться сегодня, в четверг, 30 декабря, в 00:30 мск.