Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Флориду»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей забивали Антон Лунделль, Маккензи Уигар, Картер Вераге и Энтони Дюклер. У гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.
На счету российского голкипера Игоря Шестёркина 28 сейвов. Сергей Бобровский же оформил 30 сейвов. Коэффициент полезности у Максима Мамина — «+1». Также на счету Панарина голевая передача.
Таким образом, Панарин к 30-й игре текущего сезона преодолел отметку в 10 заброшенных шайб, также на его счету 25 результативные передачи при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени.
- 30 декабря 2021
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