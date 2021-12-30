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Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Флориду»

Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Флориду»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Антон Лунделль, Маккензи Уигар, Картер Вераге и Энтони Дюклер. У гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

На счету российского голкипера Игоря Шестёркина 28 сейвов. Сергей Бобровский же оформил 30 сейвов. Коэффициент полезности у Максима Мамина — «+1». Также на счету Панарина голевая передача.

Таким образом, Панарин к 30-й игре текущего сезона преодолел отметку в 10 заброшенных шайб, также на его счету 25 результативные передачи при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Строум, Труба) – 11:08' (5x5)   1:1 Лунделль (Форслинг, Ломберг) – 25:09' (5x5)   1:2 Зибанеджад (Панарин, Гайек) – 32:43' (5x5)   2:2 Уигар (Луостаринен, Марчмент) – 45:56' (5x5)   3:2 Вераге (Гудас, Форслинг) – 50:31' (5x5)   4:2 Дюклер (Беннетт) – 54:40' (5x5)   4:3 Крайдер (Какко, Зибанеджад) – 59:15' (6x5)
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