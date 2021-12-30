Павел Бучневич пропустил игру «Сент-Луиса» с «Эдмонтоном» из-за болезни

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:2). Клуб объявил, что хоккеист заболел, но это не коронавирус.



В итоге полностью распалось ударное звено «Блюз», в котором играли россияне Владимир Тарасенко, Бучневич и Иван Барбашёв. Барбашёв попал на карантин, сдав 23 декабря положительный тест на COVID-19, отмечает официальный сайт НХЛ.



Бучневич проводит шестой сезон в НХЛ и первый в «Сент-Луисе», куда его 23 июля 2021 года обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» на нападающего Сэмми Блэя и выбор во втором раунде драфта 2022 года. Через четыре дня хоккеист подписал с «Блюз» четырехлетний контракт на $23,2 млн (среднегодовая стоимость — $5,8 млн).



Бучневич был задрафтован «Рейнджер» в 2013 году в третьем раунде под 75-м номером. В общей сложности он провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 330 игр, набрав в них 224 (90+134) очка и одно (0+1) в восьми поединках розыгрыша Кубка Стэнли.

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