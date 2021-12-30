Заварухин: хочу извиниться перед болельщиками за результат матча с «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:5).

«Прежде всего, хочу извиниться перед болельщиками за результат. Хромала дисциплина. Соперник сыграл дисциплинированно, а мы нет в начале матча. Я не делю команду на легионеров или на русских. У нас одна команда. Ещё раз хотел бы извиниться за результат.

После первого быстрого гола «Автомобилист» разваливается? Наверное, дело в психологии. Мы работаем над этим. С ребятами разговариваем постоянно. Где-то это получается, где-то – нет. В недавней игре с «Барысом», к примеру, это получилось. Сегодня два быстрых необязательных гола сломали всю игру, сломали весь план, хотя сегодня команда неплохо сыграла в меньшинстве, ловили шайбы на себя. Я не могу сказать, что кто-то отворачивался. Но счёт на табло.

Мы предупреждали ребят о том, что «Ак Барс» начинает с первого же вбрасывания, активно прессингует, готовили их к этому. Посмотрим видео, сделаем собрание, разберём ошибки и постараемся, чтобы в следующем матче такого не было. Понятно, что из-за этих мелочей, какую игру уже из-за первого периода мы проигрываем матч.

Три раза меняли вратаря в последних четырёх матчах? Хорошие вратари, они равны по мастерству. В этих пропущенных голах не только вратари виноваты. Команда тоже должна помогать. Хоккей – командный вид спорта. Если не помогают игроки полевые, не помогает вратарь – нет результата. Из этой ситуации можно выйти только всем вместе, чтобы команда была как единый кулак. Я знаю, что результат будет.

Есть ли способы встряхнуть команду? Конечно, есть разные способы. Попробуем их применить. Наверное, скоро вы узнаете, какие будут методы.

Стоит ли посадить легионеров в запас? Ещё раз повторюсь. Не делю команду на легионеров и не легионеров. Есть определённая градация ребят – кто играет в большинстве, кто должен забивать голы, а кто должен таскать рояль. Понимаю, что сейчас нет результата, нет голов от тех людей, которые должны забивать голы. Понятно, что мы ведём беседы, стараемся направить ребят, меняем большинство. Сегодня четвёртое звено выпустил на большинство специально, чтобы немножко встряхнуть эти два звена, которые играли раньше, чтобы самолюбие встряхнуть немножко. И Куликов забил.

Надеюсь, на них это подействует в дальнейших играх. Что касается самого хоккея, то сейчас очень много голодных хоккеистов, которые бегают и за счёт своей работы делают результат. На сегодня надо добавить таких голодных в нашу команду. Я думаю, они есть. То, как сегодня сыграло четвёртое звено, оно должно действовать в каждом матче. Они сегодня оказали хорошую поддержку для других. Но другие их не поддержали.

Вспомнились слова одного старого тренера: сдутым мячом в футбол не поиграешь. Если у тебя нет эмоций, нет сердца, то каким бы мастеровитым ты бы не был, ты не сможешь показывать результат.

Не побоюсь ли убрать опытных игроков? Я не побоюсь.

Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Ещё раз извиняюсь за такой результат. Всем болельщикам хотел бы пожелать крепкого здоровья и благополучия в Новом году», – цитирует Заварухина официальный сайт клуба.