Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 30 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 30 декабря.
В Западной конференции на первое место снова вышел петербургский СКА, обыгравший «Адмирал» (3:1) и набравший 62 очка после 44 матчей. На вторую строчку опустилось московское «Динамо», у бело-голубых 61 балл в 43 встречах. На третьей позиции идёт «Йокерит», имеющий в своём активе 58 очков после 44 матчей. Столько же баллов у идущего строчкой ниже московского ЦСКА, только армейцы сыграли на одну игру меньше.
В Восточной конференции первую строчку сохраняет «Металлург», несмотря на поражение от минского «Динамо» (0:1). У магнитогорцев 66 баллов после 44 встреч. Второе место занимает «Трактор», набравший 63 очка в 44 матчах. На третьей позиции по-прежнему находится «Ак Барс», который выиграл у «Автомобилиста» (5:1) и набрал 60 баллов после 44 встреч.
В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» Минск.
На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».
- 30 декабря 2021
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