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Голкипер московского «Динамо» Ерёменко проводит свой 700-й матч в чемпионатах России

Голкипер московского «Динамо» Ерёменко проводит свой 700-й матч в чемпионатах России
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В эти минуты в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и московским «Динамо». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 3:0.

41-летний голкипер гостей Александр Ерёменко проводит свой 700-й матч в рамках чемпионата России и Континентальной хоккейной лиги. Отметим, что в текущей встрече он был заменён на 14-й минуте после третьей пропущенной шайбы.

В текущем сезоне Ерёменко провёл 14 матчей, в которых отразил 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,86.

В Континентальной хоккейной лиге всего голкипер провёл 505 игр, в которых отразил 92,9% бросков, пропуская в среднем 1,95 шайбу за матч.

В текущей встрече в составе «Северстали» отличились Дмитрий Моисеев, Руслан Абросимов и Кирилл Пилипенко.

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