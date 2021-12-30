Голкипер московского «Динамо» Ерёменко проводит свой 700-й матч в чемпионатах России

В эти минуты в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и московским «Динамо». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 3:0.
41-летний голкипер гостей Александр Ерёменко проводит свой 700-й матч в рамках чемпионата России и Континентальной хоккейной лиги. Отметим, что в текущей встрече он был заменён на 14-й минуте после третьей пропущенной шайбы.
В текущем сезоне Ерёменко провёл 14 матчей, в которых отразил 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,86.
В Континентальной хоккейной лиге всего голкипер провёл 505 игр, в которых отразил 92,9% бросков, пропуская в среднем 1,95 шайбу за матч.
В текущей встрече в составе «Северстали» отличились Дмитрий Моисеев, Руслан Абросимов и Кирилл Пилипенко.
- 30 декабря 2021
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