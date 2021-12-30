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ХК «Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Морозов набрал первый результативный балл за «Сочи» на 28-й секунде дебютной игры

Морозов набрал первый результативный балл за «Сочи» на 28-й секунде дебютной игры
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В эти минуты в Сочи проходит матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Сочи» и подмосковным «Витязем». На девятой минуте первого периода счёт ничейный — 1:1.

Нападающий ХК «Сочи» Иван Морозов, который проводит дебютный матч за клуб, набрал результативный балл на 28-й секунде встречи. Он сумел отдать голевой пас на Никиту Точицкого.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ранее в текущем сезоне Морозов выступал за санкт-петербургский СКА. Он принял участие в 17 матчах, набрав в них 8 (4+4) очков при показателе полезности «+2». Всего Морозов сыграл 121 матч в КХЛ и набрал 56 (24+32) баллов при показателе полезности «+68».

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